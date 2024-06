Incardona esce allo scoperto, “al ballottaggio sosterrò Cosentino e il centrodestra”

Gela. L’appoggio adesso è pubblico. L’assessore uscente Salvatore Incardona, che ha corso per l’assise civica con “Alleanza per Gela” e con la lista “Moderati-Rinnova”, ha deciso di stare con il patto largo moderati-centrodestra e con l’ingegnere Grazia Cosentino, in vista del ballottaggio. “Andiamo avanti per un progetto innovativo che guarda alla città e sono certo che ci sono tutte le condizioni per realizzarlo”, dice. Incardona, stando ai dati non ufficiali, è secondo nella lista “Moderati-Rinnova”, dietro solo al consigliere uscente Giuseppe Guastella.