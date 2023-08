Sicily by Car ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

PALERMO (ITALPRESS) – Sicily by Car (“SbC”), azienda italiana tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve termine fondata nel 1963, e Industrial Stars of Italy 4 (“Indstars 4”), annunciano che SbC ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 3 agosto 2023. “Nel 60° anniversario della fondazione, la quotazione in Borsa segna l’ingresso in una nuova era aziendale dove innovazione e internazionalizzazione diventano i perni del nostro sviluppo sui quali investire con determinazione e costanza – afferma Tommaso Dragotto, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car -. Sicily by Car compie un passo epocale e si apre a nuovi orizzonti, rinsaldando la propria solidità grazie a nuove risorse finanziarie e ad una organizzazione sempre più capillare e strutturata”.“Abbiamo scelto il mercato azionario – prosegue Dragotto – per permettere a un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l’ambizioso obiettivo di espansione a livello nazionale e internazionale in un settore caratterizzato da elevato potenziale di crescita. Abbiamo preso un impegno verso tutti coloro che ci hanno dato fiducia e vogliamo mantenerlo portando avanti un percorso orientato alla creazione di valore, supportata dall’adozione di una dividend policy, e alla sostenibilità, elemento che da anni ci contraddistingue. Desidero ringraziare i soci di Indstars 4 e tutta la squadra di Sicily by Car, la cui competenza e dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questi traguardi”, conclude. “Siamo felici che la nostra quarta Spac italiana (cui si aggiungono una Spac in Olanda ed una in Repubblica Ceca) abbia concluso la sua missione con la quotazione di Sicily by Car per accompagnarla nel progetto di espansione nazionale ed internazionale intrapreso – aggiungono Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, promotori di Indstars 4 -. Indstars 4 è caratterizzata da profonde innovazioni che la rendono più snella, efficiente ed investor friendly delle Spac italiane del passato. Siamo orgogliosi che le innovazioni da noi apportate siano state ben accolte dai nostri investitori e da Sicily by Car e ci auguriamo che esse possano aprire un nuovo corso nella vita delle Spac italiane”, concludono.

– foto fonte Sicily by Car –(ITALPRESS).