Gela Calcio, al via la stagione calcistica

Gela. Inizia ufficialmente la stagione del Gela Calcio. Presenti al ritiro precampionato di oggi non molti giocatori, tra riconfermati, nuovi acquisti e giocatori in prova. Mentre gli altri si allenavano, Di Martino, Abate e D’Amico hanno firmato il contratto che li legherà al Gela per tutta la prossima stagione. Tanti juniores al campo “Enrico Mattei”, a dimostrazione del fatto che la società punta tanto sui giovani. Presenti tra i vari Giovanni Azzolina e Federico Mazzocchi, scuola Gela FC. Tra i biancazzurri invece presenti i classe 2003, ormai nel giro della prima squadra dalla scorsa stagione, Patrick Caci e Joele Golisano. In campo anche il neo acquisto Pietro Bellomo, terzino sinistro. Insieme a lui le due altre new entry biancazzurre: Raffaele Gambuzza, che torna a vestire la maglia del Gela dopo 6 anni, e l’attaccante Damiano Lo Giudice.