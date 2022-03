“Siragusa dimostra cecità e ambiguità”, Una Buona Idea: “In casa Pd manca chiarezza”

Gela. Le conclusioni politiche dei civici di “Una Buona Idea” non cambiano affatto. Per il gruppo, che è parte integrante della maggioranza del sindaco Lucio Greco, non c’è molto da fidarsi quando si tratta del Partito Democratico locale. Un Pd nuovamente indicato come “ambiguo”. Il segretario Rino Licata e gli altri esponenti del movimento, che in giunta ha come riferimento il vicesindaco Terenziano Di Stefano, parlano di “cecità” riferendosi alla disamina condotta dal segretario dem Guido Siragusa. La dirigenza locale del Pd ha rilanciato su un “modello Gela”, da inaugurare su temi cruciali come il rilancio industriale e quello del comparto agricolo. Siragusa ha proposto un “tavolo comune”, aprendo anche al sindaco Lucio Greco. Ritiene però “miope” la visione del vice Di Stefano, che ha definito “ambigua” la strategia del Pd. I civici sostengono l’azione del loro assessore. “La visione di Siragusa? Certifica la sua cecità rispetto a quanto fatto sul piano dello sviluppo economico”, fanno sapere gli esponenti di “Una Buona Idea”. Vengono passati in rassegna tutti i finanziamenti già ottenuti dall’amministrazione comunale e dal settore sviluppo economico, guidato da Di Stefano. “Solo un’improvvisa cecità politica può determinare le sue dichiarazioni che si scontrano con i fatti – dicono riferendosi al segretario del Partito Democratico – e i fatti, sul piano dello sviluppo economico, sono cento milioni di finanziamenti; lo sblocco di “Argo-Cassiopea” e dei provvedimenti Suap; la linea del programma “Qualità dell’abitare” per trenta milioni di euro, che ci ha consentito di essere il primo Comune a ricevere fondi derivanti dal Pnrr; certamente, “Agenda Urbana”, che è a tutti gli effetti un modello. Se questa è miopia, il segretario del Pd è ufficialmente affetto da cecità politica. Ipovedente davanti a quanto già fatto e reso concreto”. I civici ritornano sulle “ambiguità” politiche del Pd. Da un lato, i democratici propongono il dialogo sui temi; dall’altro, prendono di mira uno degli asset amministrativi della giunta Greco. “Proprio questo fa intravedere l’ambiguità del Pd. Da una parte, è sempre pronto ad attaccare l’amministrazione; dall’altra, come testimonia l’ottimo contributo del consigliere Gaetano Orlando, a dichiararsi favorevole ad una collaborazione su atti per lo sviluppo territoriale. Se questa non è ambiguità in quale altro modo definirla? – si chiedono i civici – è un vecchio giochino che non incanta più nessuno. I temi o i grandi temi, la cui risoluzione è affidata alla chiarezza di intenti degli attori dello scenario politico, necessitano altrettanta chiarezza”. Gli esponenti di “Una Buona Idea” mettono confini ben delineati e sembrano respingere qualsiasi tentativo di far mutare il percorso amministrativo, avviato con il progetto della giunta Greco. C’è stato un prima, con il Pd in giunta; c’è un dopo, con i dem fuori dal progetto e che ha portato a definiere priorità programmatiche imprescindibili. Difficile, quindi, che il “fronte comune” possa materializzarsi. Per i civici è fondamentale la “chiarezza”.