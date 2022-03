Motocross d’epoca, Adriano Vinciguerra domina a Malpensa e comanda la classifica

Il crossista gelese è uno degli otto piloti siciliani presenti al cancelletto di partenza del campionato d’epoca promosso dalla Federazione Motociclistica italiana (Fim). In sella ad una Honda Cr 250 ha subito ipotecato il discorso vittoria anche in gara due. Il primo degli inseguitori, il solito Nicolas Tumini, è transitato sotto la bandiera a scacchi con un ritardo di 15 secondi. “Dedico questa mia vittoria alla nascita di mio nipote Walter – commenta Adriano Vinciguerra – E’ venuto alla luce mentre gareggiavo. Una duplice gioia sapere che mio fratello ha deciso di chiamarlo come nostro padre che non è riuscito a trattenere le lacrime”.

Dopo la prima prova Adriano Vinciguerra domina la classifica ufficiale nella classe G2 con punteggio pieno e 50 punti all’attivo. Il campionato nazionale motocross d’epoca il 24 aprile farà tappa nel vicentino, per la seconda di sette prove, al Crossodromo di Lovolo Albettone.