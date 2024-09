Siti contaminati, Regione alla ricerca di progetti da finanziare: “Stanziamenti per la bonifica”

Gela. Se il dibattito politico, in questo periodo, è concentrato intorno al progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, finanziato con fondi Fsc dalla Regione, proprio gli uffici palermitani invece sono alla ricerca di progetti esecutivi per la bonifica di aree contaminate, comprese quelle che rientrano nei perimetri Sin. Sul territorio locale non mancano le zone che sono già state collocate nel Sito di interesse nazionale. Il dipartimento acqua e rifiuti ha rilasciato un avviso. Ci sono fondi, del programma Pr Fesr Sicilia 2021-2027, previsti proprio per interventi di questo tipo. Gli uffici regionali, di recente, hanno prorogato il termine per la presentazione delle candidature da parte dei Comuni. Le attività potranno essere effettuate in quei siti già ricompresi nel Piano regionale delle bonifiche.