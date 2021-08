Slitta servizio rifiuti, Greco a Impianti: “Singolare che atti chiesti non ci fossero”

Gela. E’ ormai quasi certo che non sarà settembre il mese per il passaggio di consegne da Tekra alla “Impianti Srr”, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del nuovo servizio rifiuti. Bisognerà attendere, soprattutto in città. Con una nota, piuttosto dettagliata, l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha indicato le attività propedeutiche già effettuate oppure in corso di svolgimento. La società sta anche provvedendo all’acquisto dei mezzi e all’iter per l’iscrizione all’albo dei gestori. Si prevede una partenza ad ottobre nei Comuni di Delia, Butera, Sommatino, Riesi e Mazzarino. Per Gela, che è il centro più grande dell’intero ambito, bisognerà attendere e forse si potrà partire a novembre. Il sindaco Lucio Greco, in questa fase, ha anche chiesto di avere documentazione precisa, dalle planimetrie al calendario del servizio. Per la “Impianti Srr”, che ha informato i vertici della Srr4, si tratta di un’integrazione documentale che “richiederà molto tempo e una stretta collaborazione tra le parti”. La nota della “Impianti” è arrivata anche sul tavolo del sindaco Lucio Greco, che non accetta affatto una partenza in ritardo, rispetto all’iniziale programmazione. Il primo cittadino ha scelto di inoltrare, a sua volta, una nota indirizzata alla Srr4 e alla stessa “Impianti”. Indica come “singolare” il fatto che la richiesta della documentazione possa far slittare la partenza del nuovo servizio, soprattutto in una fase così difficile per la gestione di questo settore in città. Nella missiva, l’avvocato spiega che la documentazione richiesta alla “Impianti Srr” sarebbe già dovuta essere presente, allegata al contratto da stipulare. “E’ una documentazione – scrive il sindaco – imprescindibile per il controllo qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e contrattualmente definiti. Essa è, quindi, assolutamente propedeutica all’attivazione dello stesso e di conseguenza risulta alquanto singolare che non sia già stata predisposta per tempo”. Greco, addirittura, teme che la procedura sia stata portata avanti “in carenza di istruttoria documentale”.