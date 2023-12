“Smart working”, davanti al gip i principali indagati ammettono spaccio: Curva’ si difende

Gela. In gran parte, nel pomeriggio, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ma hanno voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Francesco Scicolone (difeso dal legale Rosario Prudenti) e Giacomo Tumminelli (rappresentato dall’avvocato Davide Limoncello), sono tra gli indagati principali nell’inchiesta “Smart working”. Le loro abitazioni vennero monitorate per diverso tempo dagli agenti di polizia. Tumminelli, davanti al gip, ha ammesso l’attività di vendita di sostanze stupefacenti ma ha anche voluto precisare che sta cercando di cambiare vita. Ha sottolineato che la moglie, Anna Maganuco (attualmente ai domiciliari), non ha nulla a che fare con lo spaccio. Scicolone, a sua volta, ha riferito che la consorte non avrebbe mai avuto alcun ruolo nell’affare della droga. Secondo i pm della procura e i poliziotti, nella zona del “Bastione” il riferimento per la droga sarebbe stato proprio Scicolone. Tumminelli invece era il punto di contatto tra le strade vicine alla sua residenza, in via Perugia. Antonino Raitano (difeso dall’avvocato Davide Limoncello), raggiunto da misura restrittiva, si è difeso. Ha ammesso episodi di spaccio nel periodo dell’inchiesta (tra 2020 e 2021) ma ha escluso di aver preso parte alla presunta compravendita di una partita di droga. I contatti con un presunto fornitore catanese li avrebbe giustificati solo per ragioni di conoscenza personale. L’etneo si sarebbe informato dopo aver saputo che Raitano era rimasto ferito da colpi di arma da fuoco (fatti finiti nell’indagine “Revenge”). Ha anche sottolineato di essere un consumatore di sostanze stupefacenti.