Smartphone rubati in un centro di telefonia, cade accusa ricettazione: un’assoluzione

Gela. Inizialmente, sembrava potesse essere stato coinvolto, in modo diretto, nel furto che quattro anni fa venne messo a segno all’interno di un centro di telefonia, in corso Aldisio. Furono rubati diversi smartphone. Per il cittadino romeno Bobi Gruia, invece, è scattata solo l’accusa di ricettazione. Una sim a lui intestata venne usata proprio con uno degli smartphone risultato rubato. A chiusura del dibattimento, la procura ha chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi. La difesa, sostenuta dal legale Angelo Cafà, ha invece insistito sul fatto che quel telefono e la sim erano in uso alla consorte dell’imputato.