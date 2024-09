“Butera a tavola”, al via la XIV edizione della sagra eno-gastronomica

Butera. Torna per la XIV edizione la sagra eno-gastronomica “Butera a tavola”. Dal 27 al 29 settembre il Comune di Butera ospiterà una serie di eventi culturali e gastronomici che celebrano le tradizioni locali e promuovono il territorio. Le manifestazioni, organizzate con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale , si concentrano principalmente nel centro storico del paese e rappresentano un’importante occasione per scoprire le tradizioni culturali e culinarie del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza completa, tra sapori, arte e intrattenimento.

Venerdi 27 settembre, presso l’Androne Comunale, si terrà un convegno a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Butera. La tematica del convegno, “Progetto, Creo e Rimango”, sarà al centro della discussione e avrà luogo alle ore 19:00. Il convegno mira a riflettere sul ruolo dei giovani e dei cittadini nel creare opportunità di sviluppo locali, incentivando la crescita economica e culturale senza doversi allontanare dal proprio territorio. Dopo il convegno, a Piazza Dante si terrà l’inaugurazione ufficiale degli stand degustativi. Produttori locali offriranno una vasta gamma di specialità del territorio, permettendo ai visitatori di esplorare i sapori tradizionali di Butera. Gli stand saranno situati in vari punti del centro storico e rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento.

L’evento principale sarà dedicato alla degustazione dei prodotti tipici locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire i sapori autentici di Butera. Si terranno in varie postazioni nel centro storico, dove produttori locali proporranno le loro specialità.

I percorsi sensoriali guideranno i visitatori in un’esperienza immersiva, stimolando tutti i sensi attraverso il cibo, il vino e la natura del territorio.

L’estemporanea d’arte coinvolgerà artisti locali e nazionali che si esibiranno in piazze e vie del centro storico. Gli artisti realizzeranno opere ispirate al paesaggio e alle tradizioni locali, in una fusione tra arte e cultura. Saranno inoltre allestite diverse mostre, che esporranno sia opere d’arte contemporanea che manufatti legati alla tradizione agricola e artigianale del territorio.

Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli. Saranno presenti gonfiabili e aree giochi, per far divertire i bambini in un ambiente sicuro e accogliente.