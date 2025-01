Social, stretta sui filtri: Meta riduce drasticamente il numero di effetti

Gela. Da ieri addio ai visi perfetti sui social. L’azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di chiudere la piattaforma Meta Spark, utilizzata per sviluppare effetti di realtà aumentata (AR) sulle app del gruppo. Questo però non significa che spariranno completamente i ritocchi social a favore di immagini più autentiche. La società infatti specifica che a non essere più disponibili saranno “gli effetti di Realtà Aumentata costruiti da terze parti”, mentre quelli “di proprietà di Meta continueranno a essere disponibili per i nostri utenti nella nostra famiglia di applicazioni”. Tuttavia si tratterà comunque di un grosso cambiamento, visto che si passerà da oltre 2 milioni di possibili modifiche ad appena 140.

La scelta di Meta ha suscitato reazioni contrastanti soprattutto tra i più giovani.