“Sud chiama Nord” a Butera, aderiscono Carluzzo e Marrone

Butera. “Sud chiama Nord” arriva a Butera e lo fa ufficialmente con le adesioni di Benedetto Carluzzo e Michele Marrone. A loro, insieme al coordinatore provinciale Angelo Bellina e ai vertici regionali del gruppo, spetterà strutturare l’esperienza deluchiana proprio a Butera. Carluzzo è dipendente della clinica Santa Barbara, a Gela, mentre Marrone è un operatore di Enimed, sempre nel sito gelese. C’è stato il benestare di De Luca e dei riferimenti del partito, il presidente nazionale Laura Castelli e il segretario regionale Danilo Lo Giudice. Un’adesione seguita direttamente da Bellina, che si muove sull’intero territorio provinciale. “Il gruppo di Butera è stato sempre presente in tutte le manifestazioni organizzate da “Sud Chiama Nord” a Palermo, Taormina, Roma e Caltagirone, in occasione della campagna elettorale per le Europee, ottenendo un buon risultato elettorale nelle ultime elezioni, con circa il 10 per cento”, si legge in una nota del partito.