“Soffocato” da debiti per più di 100 mila euro, operaio potrà risanare la sua situazione

Gela. Il debito accumulato tocca somme superiori a centomila euro. Un operaio locale si è trovato davanti ad un muro, per una sovraesposizione debitoria, anche con gli istituti di credito. Una situazione generale sempre più difficile, per lui e per la sua famiglia, con moglie e figli a carico. La scorsa settimana, però, dopo una procedura attivata dal suo legale di fiducia, l’avvocato Francesco Salsetta, è stato pubblicato il decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito. Potrà risanare la sua situazione debitoria, versando una rata mensile, di ammontare decisamente alla portata, che gli permetterà di rientrare e coprire le somme da versare. I debiti, da quanto emerge, erano stati accumulati sia quando cercò di avviare una piccola attività artigianale sia per ulteriori impegni economici. Ad un certo punto, non riuscì più a dar seguito e i debiti iniziarono ad accumularsi. Il legale che lo assiste, su suo mandato, ha attivato la procedura, che anzitutto ha permesso di rideterminare l’ammontare complessivo del debito e di definire un piano di ammortamento. E’ stato chiesto al giudice del tribunale di sottoporre il caso all’organismo di composizione della crisi, costituito dal commercialista Alessandro Cannizzaro e dal legale Adele Boscia.