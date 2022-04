Il regionale Enduro spopola a Spinasanta, la tappa Fmi voluta dalla Mx Montelungo

Gela. Centottanta enduristi si sono dati appuntamento in contrada Spinasanta, lungo il circuito di 7 chilometri gestito dalle famiglie La Cognata e Ventura, tappa della terza prova del campionato regionale Fmi “Enduro sprint, trofeo regolarità e mini enduro”. Si tratta della seconda gara “made in Gela” promossa dall’Mx Montelungo, presieduta da Gaetano Riggio, manifestazione dedicata alla memoria di Riccardo Vizzini. Targhe ricordo sono state consegnate ai parenti dello sfortunato motociclista. Al nastro di partenza anche quattro gelesi, come l’ormai ex campione regionale motocross Mirko Ventura, afortunato in gara, Ignazio Licata che ha conquistato il secondo posto di categoria, Aleandro Attardi e Giuseppe Contrafatto. Quest’ultimo si è reso protagonista nelle prove, fermando il cronometro dove pochi altri sono riusciti a fare.