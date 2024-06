Soldi per evitare la pubblicazione di video e foto a sfondo sessuale, operaio rimane ai domiciliari

Gela. Rimane agli arresti domiciliari l’operaio accusato di un tentativo di estorsione, per aver preteso, secondo le contestazioni, soldi dal dipendente di un’azienda locale, con la minaccia eventualmente di divulgare video e foto a sfondo sessuale che lo riguardavano direttamente. I giudici del riesame di Caltanissetta non hanno accolto il ricorso avanzato dal difensore dell’indagato, l’avvocato Davide Limoncello. L’arresto risale a fine maggio. L’operaio venne fermato dai poliziotti, a seguito della segnalazione di chi avrebbe subito le minacce. Pare che l’indagato avesse richiesto circa cinquemila euro, proprio per non divulgare video e foto.