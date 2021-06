SONDAGGIO EUROMEDIA PER ITALPRESS Lega primo partito. Poi Fratelli d’Italia e il Pd. M5S in calo

ROMA (ITALPRESS) – E’ la Lega il primo partito italiano, seguito da Fratelli d’Italia e Partito Democratico, secondo quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research per Italpress, che ha analizzato le intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche.

Secondo il sondaggio, realizzato dall’Istituto di ricerca guidato da Alessandra Ghisleri lo scorso 1 giugno su un campione di mille persone, la Lega si attesterebbe al 22%, con una differenza del +0,2% rispetto alla precedente rilevazione. A seguire Fratelli d’Italia al 19,1, che cresce dello 0,1%, e poi Pd-Pse al 18,6, in calo dello 0,2%. Fuori dal podio il Movimento 5 Stelle, che si attesterebbe al 15,1 (-0,4 rispetto all’ultima rilevazione); il 6,3% degli intervistati dà la preferenza a Forza Italia, 3,6% a Leu (con MDP-Articolo 1 al 2,5 e Sinistra italiana all’1,1) e 3,5% ad Azione. Fermi al 2% Federazione dei Verdi-Europa Verde e Italia Viva, mentre +Europa si attesterebbe all’1,5%. E’ indeciso o si astiene il 34,1% degli intervistati, con una differenza dello 0,9% rispetto alla precedente rilevazione.

Il 57% degli italiani dà fiducia a Draghi (Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire il ruolo) il 47,6% al suo esecutivo. Tra gli elettori delle varie forze politiche i più convinti sostenitori del premier sono quelli di Pd, Italia Viva e altri partiti di centrosinistra, rispettivamente, per l’84,6, l’84,5 e 84,3%. Per il governo nel suo complesso, invece, i più convinti (84,5%) sono i renziani.

Il tema dell’immigrazione è tornato in questi mesi al centro del dibattito pubblico. Secondo il sondaggio, il 29,2% degli intervistati ritiene che nessun governo sia ancora riuscito a portare risultati positivi. Nel confronto tra gli ultimi esecutivi, il 28% è convinto che il governo Conte I con Matteo Salvini nel ruolo di ministro dell’Interno sia riuscito ad affrontare la questione nel modo migliore. Seguono il governo Draghi con la ministra Luciana Lamorgese per l’11,2; il Conte II con Lamorgese per l’8,3; l’esecutivo Gentiloni con ministro Marco Minniti per il 6,1 e il governo Renzi con Angelino Alfano come ministro dell’Interno per il 2%. Non sa o non risponde il 15,2% degli intervistati. Per la maggior parte degli elettori di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia in cima al podio di questa speciale classifica c’è il Governo Conte I. Giudizio negativo nei confronti degli ultimi governi, invece, per gran parte degli elettori di Pd, M5S, Italia Viva, centrosinistra e altri partiti sul tema dell’immigrazione.

Soggetto realizzatore: Euromedia Research

Committente / Acquirente EUROMEDIA RESEARCH per ITALPRESS

Data di realizzazione del sondaggio: 01/06/2021

Estensione territoriale: Nazionale (totale Italia)

Campione: CAMPIONE PRESTRATIFICATO

Tecnica di somministrazione delle interviste: CATI/CAMI/CAWI

Consistenza numerica del campione 1.000 casi

(ITALPRESS).