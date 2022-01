Sosta a pagamento e parcheggi, affidamento ai privati: verso la pubblicazione del bando

Gela. Con la Ghelas che non gestirà più in house il servizio di sosta a pagamento e parcheggi, l’amministrazione comunale continua a portare avanti le procedure per un bando, che possa consentire di individuare una società privata, alla quale affidare le strisce blu e i parcheggi (per ora ad esclusione di quello di Caposoprano che necessita di altri lavori di ripristino). I tecnici del Comune e il comandante della polizia municipale Giuseppe Montana hanno autorizzato la pubblicazione del bando, anche su due quotidiani.