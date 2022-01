Ghelas, verifiche in commissione: Farruggia, “chiederò gli atti del verde pubblico”

Gela. In vista delle valutazioni sul nuovo contratto della municipalizzata Ghelas, che a fine anno è stato ritirato dal sindaco Lucio Greco, per approfondimenti, la commissione consiliare sviluppo economico chiederà dati e atti. Un primo confronto, i consiglieri l’hanno fatto. Il presidente della commissione Rosario Faraci aveva già spiegato che avrebbe posto la questione all’attenzione degli altri componenti. Dati e numeri che verranno acquisiti e studiati, serviranno a capire anche quali eventuali correttivi apporre ad un contratto, che diversi gruppi di maggioranza hanno ritenuto ancora troppo debole, con errori e incongruenze, come ha spiegato anche il sindaco Lucio Greco. Il ritiro ha indotto la giunta, proprio sul finire dell’anno, ad autorizzare una proroga tecnica di novanta giorni. La linea della verifica è stata accolta anche dagli altri componenti della commissione, il forzista Luigi Di Dio, la grillina Virginia Farruggia e il leghista Emanuele Alabiso. Sulla questione, probabilmente, si esprimerà anche il consigliere di “Liberamente” Pierpaolo Grisanti, che non ha potuto partecipare alla riunione di oggi, in remoto. Il consigliere pentastellato Virginia Farruggia, nei prossimi giorni, avanzerà, personalmente, una richiesta di accesso agli atti. “Credo sia necessario acquisire atti che riguardano il servizio di manutenzione del verde pubblico – dice – vorrei capire come sia stato portato avanti, almeno negli ultimi due anni, vista la presenza di un personale, numericamente ridotto. Il manager avrebbe dovuto organizzare un servizio di questo tipo, in base alle risorse concretamente a disposizione. Il servizio è ricompreso nel rapporto contrattuale che lega la municipalizzata e il Comune. Mi risulta che ci sono diverse zone della città, dove Ghelas non è mai arrivata. Non ci si può limitare ad invocare responsabilità di dirigenti, a chiedere esternalizzazioni dei servizi o più assunzioni. Tra gli altri atti, vorrei valutare l’allegato A, proprio rispetto al servizio di manutenzione del verde”.