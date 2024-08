Sostegno al comparto agricolo danneggiato dalla siccità: “Comuni si dotino di sportelli appositi”

Gela. I danni al settore agricolo causati dalla siccità si fanno sentire anche a livello locale. E’ stato attivato un fondo economico a supporto degli operatori, attraverso dotazioni disposte dal governo nazionale e da quello regionale. “Entro il 30 settembre potranno essere presentate le domande di richiesta di contributo previste dall’avviso per interventi in conto capitale per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura, grazie all’avviso pubblicato dal commissario delegato per l’emergenza idrica per l’agricoltura, Dario Cartabellotta. Importante – dice il dirigente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici – è stato anche il contributo dato dall’onorevole Giorgio Assenza e dall’onorevole Salvatore Scuvera, in commissione attività produttive. La dotazione finanziaria è di 15 milioni. Le risorse saranno destinate per l’80 per cento alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e per il 20 per cento ai Comuni. Possono essere finanziati gli interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico; di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta di acqua; di realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti”. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con pec all’indirizzo [email protected].