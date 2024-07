Sostenere la genitorialità per rimuovere la disparità tra gli avvocati

Gela. Sostenere la genitorialità e rimuovere le cause disparità tra professionisti è il motivo per cui l’Ordine degli Avvocati di Gela, Il Comitato per le Pari Opportunità e l’Istituto Suor Teresa Valsè di Gela hanno avviato un percorso d’ intesa.Tra le misure stipulate nell’intesa una grande risorsa sarà la presenza in istituto di una sala co-working per i professionisti i cui figli sono iscritti all’Istituto Suor Teresa Valsè. Gli avvocati, in virtù dell’intesa, potranno usufruire della suddetta aula fornita di tavolo da lavoro e connessione Wi-Fi e del servizio stampa dell’istituto. La sala co-working sarà a disposizione per ridurre i disagi propri del professionista genitore che deve, con non poche difficoltà, conciliare gli orari scolastici dei figli con le esigenze lavorative. Particolarmente utile risulterà nella cosiddetta fase di inserimento scolastico.

Tra le finalità del Comitato per le parti Opportunità degli Avvocati di Gela vi è quella di espletare attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, il CPO e l’Ordine degli Avvocati di Gela hanno individuato una situazione di svantaggio in capo agli iscritti all’Ordine che hanno figli in età scolare e ritenuto utile elaborare delle misure di sostegno alla genitorialità dei professionisti.