“Sosteniamo Flavio”, al Morselli la raccolta fondi per lo studente gelese

Gela. “Solidali per la vita ” è il titolo della giornata promossa dagli studenti dell’istituto Morselli, con il supporto della neo dirigente Viviana Aldisio, per sostenere il compagno Flavio Peritore , il quindicenne che a fine marzo è stato raggiunto alla testa da un proiettile esploso nell’abitazione di via Pitagora, partito da una pistola in dotazione alla madre, guardia giurata così come il padre.

La giornata solidale in cui sono stati raccolti fondi per aiutare Flavio e la sua famiglia nel sostenere le gravose spese mediche è stata accolta da tutti gli studenti e i docenti del Morselli e non solo. Presenti stamattina alcune società sportive locali, gli scout Agesci Gela 4 e moltissime associazioni.