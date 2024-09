Sp8, Cgil e Zuccala’: “Sia un’arteria normale, basta immobilismo”

“Confidiamo nel ruolo del commissario del Libero consorzio. Speriamo possa riceverci e quindi aprire un tavolo permanente, informando sempre la prefettura per i passi avanti che ci auguriamo siano costruttivi. Continuiamo a denunciare l’inerzia della politica in merito a problemi risolvibili, proponendo fin da subito un interessamento di tutti gli onorevoli che sono stati eletti nel nostro territorio, senza chiedere medaglie o avere il ruolo di prima donna, ma solamente per dare risposte a quei cittadini ai quali è stato chiesto il voto durante le campagne elettorali. Ad oggi, il costo utile per il ripristino dell’arteria è triplicato rispetto a quanto inizialmente preventivato”. Si attendono riscontri istituzionali “per una strada che appartiene al popolo”, concludono.