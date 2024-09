Disservizi idrici, opposizione passa all’iniziativa istituzionale: chiesto monotematico

Gela. Sul progetto di ampliamento della discarica Timpazzo l’iniziativa l’ha presa la maggioranza, virando su un consiglio comunale monotematico che dovrà servire ad analizzare l’intera vicenda, sulla quale i distefaniani hanno sostanzialmente espresso una linea contraria. L’altra emergenza è quella idrica. In questo contesto, si è mossa invece l’opposizione. Le diverse entità che non si riconoscono nella giunta hanno inoltrato una richiesta ufficiale alla presidenza del civico consesso affinchè si tenga un consiglio monotematico, aperto alla città e in presenza dei riferimenti istituzionali e delle società del ciclo idrico. Una conferma in tal senso la fornisce il renziano Alberto Zappietro di Italia Viva. A sostegno dell’iniziativa, i forzisti, i meloniani, i cuffariani della Dc, l’indipendente Antonella Di Benedetto e i consiglieri Angelo Caci e Grazia Cosentino.