Spaccata a pochi passi dal Comune, nella notte furto in un bar-tabacchi

Gela. Un’altra spaccata, questa volta in pieno centro storico a pochi passi dal Comune. Nella notte, è andata in frantumi la vetrata d’ingresso di un bar-tabacchi, a ridosso del municipio. La banda della spaccata si è ripetuta, dato che l’esercizio commerciale era già stato preso di mira in un’altra occasione. Pare che questa volta siano stati portati via biglietti del gratta e vinci e forse sigarette, anche se l’ammanco è in via di definizione da parte dei titolari che si sono trovati davanti al fatto compiuto e agli inevitabili danni.