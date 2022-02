Spalletti “Nuove prospettive in caso di vittoria con l’Inter”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo in campionato è arrivare fra le prime quattro, ma vincere contro l’Inter aprirebbe le porte a nuove prospettive. Saremmo in corsa anche noi per lo scudetto: una ‘figatà per chi fa questo sport, una situazione che amiamo”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del big match del “Maradona” contro l’Inter.”Io non ho nessuna rivincita personale da prendere. Vado avanti con la mia professionalità. Questa è una partita importante che ci può ripagare delle tante fatiche fatte. Ci teniamo moltissimo, come è corretto che sia. Per me non sarà una rivalsa: lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo”, ha aggiunto l’allenatore del team campano, ex di turno.”Quella nerazzurra è una squadra attrezzatissima, non a caso loro sono i campioni d’Italia. Troveremo un avversario arrabbiato, dopo il ko nel derby. Noi li rispettiamo ma non dobbiamo avere timori: il nostro atteggiamento non deve cambiare e non deve cambiare nemmeno il rispetto per i nostri comportamenti e i nostri tifosi”, ha precisato Spalletti.”Koulibaly titolare? Mi sembra irrispettoso, per chi dovesse fargli posto per farlo giocare da subito, parlare di questo. E’ chiaro che lui è un giocatore straordinario, con un grande spessore come uomo. Per noi lui è importante ma bisogna tener presente quello che hanno fatto gli altri in questo periodo. Qualsiasi cosa dovessi decidere sarebbe giusta ma si aspetta domani per la formazione”, ha concluso il tecnico del Napoli.(ITALPRESS).