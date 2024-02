Special olympics, in città la tappa della volleyball week 2024

Gela. Fa tappa in città la settimana Special Olympics della pallavolo, la “Volleyball week”, patrocinata da Federvolley, Lega Pallavolo Serie A e Lega Volley Femminile, giunta quest’anno all’ottava edizione. Un grande successo, grazie all’impegno di 14 realtà siciliane che sono scese in campo: tra loro, 11 istituti scolastici e 3 società sportive.

Al PalaUrso sono stati gli atleti della Asd Orizzonte i protagonisti della giornata. I campioni di Natale Saluci, insieme alla Ecoplast Volley sono scesi in campo in un quadrangolare a squadre unificate.

In campo con i ragazzi anche il Senatore Pietro Lorefice che ha indossato maglietta e tuta per dare il suo contributo alla manifestazione.

Sorrisi, giochi, palleggi e battute per una mattinata che ha visto le famiglie riunirsi e gli atleti impegnati sui campi, con l’unico scopo di promuovere lo sport, coinvolgendo nella stessa squadra giovani atleti con e senza disabilità intellettive. Lo sport unificato è, da sempre e in ogni disciplina, lo strumento essenziale per creare opportunità di crescita in una società sempre più aperta ed inclusiva.