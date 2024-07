Spettacolo di Toti & Totino al Panama beach

Gela. Il duo comico “Toti & Totino” sarà in scena, giovedì sera alle 21, al “Panama beach” contrada Roccazzelle. L’evento rientra nel calendario della rassegna estiva firmata dalla Gr Management di Gianluca Russotti. I noti comici, Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia, in arte Toti & Totino, iniziano la loro attività teatrale e cabarettistica all’oratorio salesiano Ranchibile di Palermo, interpretando i ruoli principali nelle più famose commedie popolari siciliane, come Martoglio, Pirandello e Girgenti per citarne alcune.