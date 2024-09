“Sport e cultura, commissione pronta ad iniziative”, Cavallo: “Collaborazione con Cts”

Gela. Proposte e iniziative, in ambito culturale e sportivo, saranno al centro delle valutazioni della commissione cultura, sport, spettacolo e turismo, presieduta dal consigliere comunale FdI Sara Cavallo. I membri sono pronti a confrontarsi con le associazioni e con chi voglia intraprendere un percorso per la città. “Sentiamo forte il legame tra la cultura e lo sport e lo facciamo partendo dal coinvolgimento di tutte le associazioni sportive e culturali come strumento di incontro e integrazione sociale. Accoglieremo iniziative e proposte, promuovendo la creatività e la cultura tra i giovani.

Per la commissione consiliare – dice Cavallo – lo sport e la cultura diventano stile di vita per la nostra città. Lo scopo è uscire da Palazzo di Città per incontrare le associazioni sportive e culturali, ascoltando tutte le categorie di riferimento e organizzare convegni educativi e formativi”. Ci sarà un interscambio diretto con il nascente comitato tecnico scientifico, in corso di definizione per lo sviluppo degli eventi di “Gela 2025”, legati inevitabilmente ad Agrigento capitale italiana della cultura.