Srr conferma rescissione Ecos, servizio rifiuti senza affidamento: “E’ inadempiente”

Gela. Confermata la rescissione del contratto con Ecos srl. L’assemblea della Srr4 ha deciso di chiudere il rapporto con l’azienda di San Cipirello, aggiudicataria del servizio rifiuti per il lotto di Niscemi e per quelli di Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino e Delia. “L’azienda è stata inadempiente sia perché non ha stipulato tutti i contratti con i Comuni – dice il presidente della Srr4 Filippo Balbo – sia perché non ha avviato il servizio entro il 15 dicembre, come era stato disposto. L’assemblea ha deliberato e ci rivolgeremo ad un legale”. Per i sei Comuni, si continua in proroga con Tekra, almeno fino al 31 gennaio. Intanto, bisognerà individuare una soluzione “ponte”, in attesa che si possa celebrare la gara pluriennale, che vale per l’intero ambito. Sono in totale sette i Comuni rimasti senza affidamento, compreso Gela. Per il lotto che riguarda la città cinque procedure di gara sono andate deserte, senza che sia mai stata presentata un’offerta. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale non ha potuto fare altro che disporre una nuova proroga a Tekra, l’azienda campana che in più occasioni ha fatto sapere di non essere interessata a proseguire. Palazzo di Città ha concesso un adeguamento del canone, sia rispetto al costo del lavoro che agli indici Foi-Istat. Rimangono comunque forti dubbi sul futuro più imminente del servizio. Il presidente della Srr Balbo, probabilmente, convocherà una nuova assemblea. “Non possiamo pensare di disporre proroghe fino a quando non si svolgerà la gara da sette anni – conclude – valuteremo il da farsi e credo che i lotti rimasti senza affidamento procederanno in parallelo. L’unico affidamento che si è concretizzato riguarda Piazza Armerina”.