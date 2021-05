Stage dell’hair stylist Vincenzo Cianciolo nei laboratori di Euroform

Gela. Lo stilista di fama internazionale, Vincenzo Cianciolo, ha tenuto uno stage presso i laboratori del centro di formazione professionale Euroform. Alla presenza degli studenti del corso di acconciatura e del responsabile, Gaetano Sardella, l’hair stylist palermitano ha realizzato tre delle sue più famose acconciature.

“E’ una emozione nuova – spiega Vincenzo Cianciolo – Spero che tutti gli allievi diventino grandi stilisti. Sono molto attenti. Gli regalerò la rosa, quella che tutti vogliono vedere in tutto il mondo”.

Sono stati i docenti del centro di formazione di via Butera a puntare sulla presenza, nei laboratori, delle figure professionali in auge per insegnare metodi innovativi. Uno stimolo in più per gli allievi. ”L’Euroform di Gela da la possibilità di conoscere metodi innovativi – sostiene il docente Davide Arpa – messi a frutto nelle ore di lezione in classe”. I formatori di Euroform mirano a garantire una scuola innovativa proiettata a creare le condizioni per avviare i migliori profili professionali nel mondo del lavoro.