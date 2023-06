Stallo per l’avvicendamento Caruso-Raniolo, FdI in aula con un consigliere in meno

Un consigliere in più nella prospettiva dell’opposizione potrebbe incidere, soprattutto in questo frangente di fortissima difficoltà per l’amministrazione, che deve necessariamente chiudere il cerchio con il rendiconto 2021 e i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera sta seguendo la vicenda insieme allo stesso Raniolo. C’è stato qualche contatto con la presidenza del consiglio comunale ma una soluzione immediata non sembra concretizzarsi. A quasi un anno dall’insediamento di Caruso, che subentrò all’altro consigliere del partito dimessosi, Sandra Bennici, non ci sono mai state iniziative ufficiali del civico consesso per cercare di arrivare all’avvicendamento, a seguito delle costanti assenze. Neanche il gruppo consiliare FdI ha condotto iniziative ufficiali, preferendo intervenire fuori dai riflettori. Una questione che a questo punto andrebbe risolta prima possibile.