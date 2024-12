“Stanziamenti su più fronti per la città”, Castellana: “M5s con Di Paola e Di Stefano per la rinascita”

Gela. Un 2025 che dovrà essere “di risanamento e rinascita”. Il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana sostiene l’azione dell’amministrazione comunale e si rivede, senza distinguo, nella linea del parlamentare Ars Nuccio Di Paola, a maggior ragione all’indomani dei provvedimenti approvati in finanziaria. “Grazie all’azione congiunta del Movimento cinquestelle locale e della deputazione regionale, la città risolleverà le proprie sorti. Con l’azione politica dell’onorevole Nuccio Di Paola il Comune può contare su diverse risorse finanziarie per avviare numerosi progetti. Interventi che vanno dalla cultura come le somme destinate al Museo del Mare, e al teatro Eschilo; interventi sulla sicurezza con somme per la videosorveglianza; somme per migliorare la sanità locale con l’elipista e fondamentale il contributo per i Comuni in dissesto sopra i 25 mila abitanti. Come Capogruppo consiliare del Movimento cinquestelle e componente della commissione cultura, mi ero rivolto all’onorevole Di Paola affinché individuasse gli strumenti finanziari necessari per il completamento del Museo del mare. Grazie al suo impegno in finanziaria le somme regionali, quasi 500 mila euro, saranno destinate al completamento dell’opera museale. I gelesi e non solo potranno fruire di un’eccellenza unica”, dice il consigliere M5s.