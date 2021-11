“Stella cadente”, in appello verso richieste del pg: impugnate le condanne

Gela. Le richieste della procura generale verranno formulate, insieme a quelle dei legali di parte civile, a fine mese. E’ stato deciso dai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, davanti ai quali è arrivato il procedimento di secondo grado, legato al blitz antimafia “Stella cadente”. Toccherà poi ai difensori e la decisione arriverà nei primi mesi del nuovo anno. Tra i ricorsi presentati, c’è quello della difesa di Bruno Di Giacomo (sostenuta dall’avvocato Francesco Enia), considerato dagli inquirenti nuovo capo degli stiddari e condannato, dal gup, a ventidue anni e un mese di detenzione. Nei suoi confronti pesano le contestazioni più gravi. Sarebbe stato Di Giacomo, in base a quanto emerso, a riorganizzare gli stiddari e a fare pressioni su diversi operatori commerciali della città, allo scopo di assicurare spazio e introiti alle sue imprese e a quelle vicine al gruppo. L’organizzazione avrebbe avuto la disponibilità di armi e di covi dove collocarle. A Di Giacomo erano contestati tredici capi di imputazione ed è stata riconosciuta la continuazione. L’assoluzione è stata formalizzata solo per un capo, relativo al possesso di un’arma. Tutti gli imputati, in primo grado, scelsero il giudizio abbreviato. il gup ha disposto la condanna a quattordici anni di detenzione per Alessandro Scilio, sempre con il riconoscimento della continuazione. Nei suoi confronti erano contestati nove capi di imputazione, anche se al tempo stesso è parte civile e gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, per alcuni fatti imputati a Di Giacomo. Tredici anni e otto mesi di detenzione sono stati decisi per Gaetano Marino, che però non è stato riconosciuto promotore del gruppo attivo nel traffico di droga; dodici anni e due mesi di detenzione è la pena imposta ad Emanuele Lauretta; nove anni e sei mesi a Giuseppe Alessandro Antonuccio; nove anni e due mesi ciascuno per Andrea Romano, Filippo Scerra e Gianluca Parisi; sei anni e sei mesi di detenzione per Giuseppe Giaquinta e cinque anni e undici mesi a Giuseppe Antonuccio, Rosario Marchese e Gaetano Simone; quattro anni e cinque mesi per Nicola Palena; quattro anni al collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, che con le sue dichiarazioni ha fornito elementi alle indagini; due anni e otto mesi a Calogero Infurna, assolto solo dal capo relativo al possesso di un’arma; due anni e quattro mesi a Luigi D’Antoni.