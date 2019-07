Stop dei lavoratori Eni, contratto e timori su investimenti: sit-in in raffineria

Molti operai dell’indotto, però, hanno regolarmente lavorato in fabbrica. Ma alle preoccupazioni per il rinnovo contrattuale che non arriva, si aggiungono quelle sul futuro del maxi investimento sul gas della multinazionale. La base prevista rischia seriamente di saltare se la proroga della Via, attesa da circa due mesi, non arriverà, al massimo entro ottobre. Lunedì, durante un confronto Enimed-sindacati, è stato ufficializzato che i lavori sono fermi e senza novità a breve, l’intero investimento potrebbe andare incontro ad un muro invalicabile. I sindacati hanno sollevato la questione e ora anche politica e istituzioni devono muoversi.