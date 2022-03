Strade ex Asi, qualcosa si muove: asfaltate le prime arterie viarie, “andremo avanti”

“Con Caltaqua, che tra i tanti gestori è quello che ha il numero maggiore di interventi in corso, c’è la massima collaborazione. A seguito della riunione di lunedì scorso con tutti i gestori e poi del confronto diretto con i responsabili della società, si è giunti ad un punto di incontro non da poco. Hanno compreso che le strade deturpate a seguito di opere manutentive e scavi sono davvero tante e che da parte nostra c’è la volontà di andar loro incontro, ma a patto che si rispettino condizioni ben precise relative alla sistemazione provvisoria e definitiva. Il primo segnale tangibile di questa sinergia è il fatto che abbiano già provveduto ad asfaltare nella zona dell’ex Asi e che ci abbiano assicurato che ripristineranno urgentemente anche le basole di via Matteotti, sostituite con il cemento. Su questa strada intendiamo muoverci e accelerare. Come Comune, inoltre, pur nei limiti dovuti al fatto che non esista un’apposita voce nel bilancio, stiamo mettendo mano ad alcuni interventi sulle strade rurali più dissestate con fondi del settore manutenzioni. Così, in attesa di intercettare qualche finanziamento, abbiamo sistemato una parte di Spinasanta e contiamo, a breve, di concentrarci su un’altra strada limitrofa al cimitero di Farello. Mi auguro che i cittadini inizino a prestare attenzione a questi segnali, che sono piccoli, lo sappiamo, e fanno parte dell’attività ordinaria di un’amministrazione, ma che di certo, data la situazione di cassa, non sono affatto semplici da dare”.