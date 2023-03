StraLicata, tanti runner gelesi al via: buoni risultati nelle diverse categorie

Licata. Buona partecipazione oggi a Licata per i podisti della società Atletica Gela, alla quinta edizione della StraLicata, prova valida per il grand prix Sicilia di corsa su strada. Ventitré atleti gelesi alla partenza sui 600 partecipanti. L’Atletica Gela è risultata la terza società come numero di partecipanti. Buoni i risultati ottenuti con due podi al femminile, Salvina Fasciana prima nella categoria SF e l’inossidabile Ilva Cicarelli, classificatasi terza nella categoria SF 60. Ottima sorpresa la prestazione di Luca Scupolito, che è stato il primo tra i partecipanti dell’Atletica Gela nonostante abbia sofferto di un dolore al ginocchio nell’ultimo chilometro di gara. Ottima gara anche per Antonio Saviano che si conferma dopo la sorpresa della mezza maratona di Agrigento della settimana scorsa. Il resto della compagine non ha demeritato con tanti atleti che si stanno rimettendo in gioco dopo il periodo Covid che li ha tenuti bloccati.