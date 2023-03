Missione compiuta per il Gela FC, 1-0 a Casteldaccia

Gela. Arriva finalmente la seconda vittoria fuori casa per il Gela FC. Il risultato contro la Casteldaccia è di 1-0. A decidere l’incontro un gol di Simone Abate nel primo tempo. Perdono invece l’Oratorio S. Ciro e Giorgio e la Leonfortese, motivo per cui il Gela FC si avvicina sempre di più alla zona salvezza, che ora dista solo 3 punti.

La prossima gara per la squadra di mister Pensabene sarà proprio contro l’Oratorio, contro cui all’andata persero per 2-1, con gol dell’ormai ex Campanaro. Occhi aperti anche per la gara tra Castellammare e Akragas, con i primi in lotta per la salvezza e davanti il Gela di 2 punti, e per quella tra Resuttana e Leonfortese, con quest’ultima chiamata a difendere il proprio posto in zona salvezza.