Stretta su movida e locali, esercenti: “Violenza non si ferma con chiusura attività”

Gela. La “mala movida” non si sconfigge con la chiusura anticipata dei locali. Lo dicono le organizzazioni datoriali, senza girarci troppo intorno. Prendono posizione dopo gli annunci del sindaco Lucio Greco e delle istituzioni, riunite questa mattina a Palazzo di Città. “Prima di tutto vogliamo esprimere la nostra solidarietà all’imprenditore Gandolfo Barranco e a tutti i suoi collaboratori, che incoraggiamo ad andare avanti con la forza e la dignità che da sempre li contraddistinguono. Condanniamo il gravissimo atto avvenuto nella notte scorsa, che di certo nulla ha a che vedere con le attività dei pubblici esercizi – dicono Antonio Ruvio, Rocco D’Arma, Paolo Grimaldi e Rocco Pardo – per questo non devono pagarne le conseguenze gli onesti imprenditori, già in ginocchio per la pandemia, così facendo si perderanno solo posti di lavoro e la nostra città sarà sempre più povera”. Il sindaco e la prefettura hanno comunicato che i locali chiuderanno alle 00,30 (dalla domenica al giovedì) e all’1,30 (venerdì e sabato).