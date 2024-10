Strutture sportive e PalaCossiga, decreti Regione per i fondi: serviranno ai lavori

Gela. Le variazioni sono state approvate dall’Ars già negli scorsi mesi. Man mano, gli uffici regionali stanno rilasciando i provvedimenti di impegno spesa. Vale anche per gli stanziamenti destinati alla città. Tra questi, i fondi per la manutenzione degli impianti sportivi e per la ristrutturazione del PalaCossiga, ancora una volta vandalizzato. Nel primo caso, l’iniziativa è stata del grillino Di Paola, con copertura per 196mila euro. Rispetto al PalaCossiga, invece, i fondi per 88mila euro arrivano da un’iniziativa del deputato FI Michele Mancuso. Le somme, in municipio, dovranno essere impegnate entro fine anno, evitando il taglio. Per il PalaCossiga, la quota dei lavori da realizzare è assai elevata, a causa di danni ingenti.