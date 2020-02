Studenti a rischio, ennesimo incidente nei pressi di una scuola: Fiab, “da mesi chiediamo interventi”

Gela. Ieri, uno studente sedicenne è stato travolto da un’auto, mentre raggiungeva l’istituto scolastico frequentato, nella zona a ridosso del quartiere Macchitella. Ha rischiato gravi conseguenze e non è l’unico caso, dato che nel recente passato diversi studenti sono rimasti feriti mentre si recavano a scuola o uscivano dagli istituti. Fiab, attraverso il referente Simone Morgana, torna a chiedere che si istituzionalizzino le “strade scolastiche”, chiuse al traffico. “La misura è evidentemente colma, come dimostra l’episodio del secondo studente investito e finito in ospedale. Ci chiediamo davvero se dobbiamo aspettare che qualcuno venga ucciso per capire che serve immediatamente intervenire per moderare in maniera drastica la circolazione di auto, moto e motocicli nei pressi degli istituti scolastici. Da mesi – dice Morgana – abbiamo lanciato la campagna strade scolastiche in città. Dando vita a due eventi sperimentali a novembre 2019 e a febbraio di quest’anno nei pressi della scuola primaria “Enrico Solito”, con la chiusura delle strade a ridosso della scuola alle auto, alle moto ed ai motocicli. Chiediamo all’amministrazione di intervenire e nei prossimi giorni destineremo al sindaco una richiesta sostenuta da centinaia di firme per la creazione delle strade scolastiche”.