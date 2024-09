“Su caso Timpazzo passata linea M5s”, Castellana: “Nuovi ingressi in giunta? Prematuro, si vedrà”

Gela. Il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo e i disservizi idrici sono stati oggetto, nell’arco degli ultimi giorni, di altrettanti consigli comunali monotematici. La maggioranza del sindaco Di Stefano ha tenuto il punto, senza un no a prescindere all’ampliamento “purché sia per esigenze solo zonali” e condividendo le richieste dell’opposizione sui disservizi idrici. “Per quanto concerne la discarica Timpazzo – dice il capogruppo M5s Francesco Castellana – posso dire che la linea del nostro movimento è passata. Nell’atto di indirizzo ci sono richieste precise, rivolte ai Comuni e alle società del ciclo dei rifiuti. Inoltre, il nostro non è un no a prescindere. L’ampliamento però non potrà essere da due milioni di metri cubi, come previsto dal progetto, ma solo legato ad esigenze dei Comuni dell’ambito. Rispetto alla situazione idrica, il documento condiviso con l’opposizione è un segnale di un problema che è comune a tutta la città e che la nostra amministrazione sta affrontando al meglio”. I grillini sono tra i pezzi essenziali del progetto politico maturato nell’agorà e a Di Stefano hanno sempre assicurato sostegno, a partire dall’endorsement alla sua candidatura a sindaco. Gli scenari del governo politico della città sono stati affrontati nel vertice di maggioranza. “Secondo me, è stata una verifica forse prematura – aggiunge Castellana – è passato troppo poco tempo. Ci sono tante emergenze che l’amministrazione sta seguendo al meglio. Dobbiamo continuare così, stando nella città. Gli accordi dei quali ha parlato il sindaco? Quando sarà il momento giusto, valuteremo. Se il sindaco esprimerà la volontà di nuovi ingressi in giunta, poi si vedrà. Ripeto, per ora mi sembra prematuro”.