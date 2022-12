“Su contributi Tari civici non hanno meriti”, Gnoffo: “Giunta? FI non è interessata”

Gela. “Sui contributi Tari in favore dei cittadini meno abbienti purtroppo non è cambiato nulla. Gli elenchi degli assegnatari erano già pronti quando ero ancora in carica come assessore. “Una buona idea” non ha alcun merito”. L’ex assessore forzista Nadia Gnoffo ritorna su quello che ieri ha riferito il capogruppo civico Davide Sincero, che nella sua disamina su quanto fatto dal gruppo ha citato proprio la definizione dell’iter per i contributi Tari. “È inutile che cerchino di prendersi meriti che non hanno – dice ancora Gnoffo – non mi risulta che siano stati fatti i pagamenti delle somme, visto che dipendono dall’approvazione degli strumenti finanziari. Piuttosto, il consigliere dovrebbe spiegare che fine hanno fatto le somme per i pagamenti dell’estate gelese. Chi ha organizzato gli eventi non ha ancora ricevuto nulla e se non sbaglio di questo si è occupato l’ex vicesindaco Di Stefano”. Ancora una volta, i forzisti mettono l’accento su quanto “non fatto” dal gruppo civico che fino alle dimissioni dello stesso Di Stefano è stato tra i riferimenti della giunta.