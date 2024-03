“Su Ghelas decide il sindaco”, Greco: “Nè Pizzardi nè Inferrera possono chiedere le dimissioni”

Gela. “Urge un chiarimento” rispetto a quanto verificatosi sulle sorti immediate della Ghelas multiservizi, l’in house che opera per conto del Comune. Il sindaco Lucio Greco ne è convinto. Ieri, l’amministrazione ha formalizzato una proroga di un mese, nel tentativo di arrivare in extremis al contratto pluriennale. L’assessore Antonio Pizzardi non ha condiviso il modus operandi del manager della multiservizi, Pietro Inferrera. Così, ha chiesto di rivedere la governance aziendale, di fatto aprendo ad un cambio in corsa alla guida. Per Inferrera quello dell’assessore, formalmente tecnico, è invece “un intervento politico”. “Pizzardi dovrebbe espressamente dire a quale forza politica si rifà e indicare chi lo sostiene in consiglio comunale”, ha riferito l’amministratore della società. Secondo l’ingegnere, tocca al sindaco Greco prendere posizione. Il primo cittadino, proprio in questo senso, mette le distanze da entrambi, seppur siano stati nominati con una sua indicazione di fiducia. “Rispetto alla polemica scoppiata tra l’assessore Pizzardi e l’amministratore della Ghelas Inferrera, voglio invitare tutti quanti a non invadere campi di stretta ed esclusiva competenza del sindaco. Non spetta all’assessore Pizzardi – dice Greco – chiedere le dimissioni dell’ingegnere Inferrera, così come non spetta all’ingegnere Inferrera chiedere le dimissioni del dottore Pizzardi”.