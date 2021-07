“Su Timpazzo Greco ha cambiato idea in tre ore”, Pd: “Difende la sua coalizione”

“Pensavamo che su una questione importante per la città – aggiungono i dem – si riuscisse a fare quadrato. Fin dall’inizio, abbiamo sostenuto che per fermare lo scempio ideato da Musumeci e dai suoi alleati fosse necessario che soprattutto le istituzioni locali, con in testa il sindaco, si mobilitassero nelle sedi opportune, senza tener conto delle appartenenze politiche. Purtroppo così non è stato. Quando il sindaco ha dovuto assumersi le proprie responsabilità, rimettendo in discussione le scelte prese dalla Srr contro la città, ha preferito tutelare gli interessi della sua coalizione. Andremo avanti, sapendo che la ragione è dalla nostra parte e continueremo ad agire per evitare ulteriori danni al nostro territorio”. Il Pd continua nella linea dura e adesso tra chi rema contro la città è annoverato anche il primo cittadino.