“Su Oiv nessuna scelta politica, accordi? Fantascienza”, Di Stefano: “Nomina per esperienza”

Gela. “Una scelta politica? Assolutamente no. Sento cose da fantascienza”. Il sindaco Terenziano Di Stefano vuole spegnere sul nascere tutti i “fuochi” alimentati all’interno della sua maggioranza per la nomina dell’avvocato Anna Comandatore nell’Organismo indipendente di valutazione. La scelta è stata formalizzata con un provvedimento a sua firma, al termine della disamina dei curriculum presentati dai professionisti che hanno risposto all’avviso. Il legale, alle amministrative, è stata candidata in Forza Italia, a sostegno dell’alleanza tra moderati e centrodestra. Non era nella coalizione del primo cittadino. Il suo nominativo individuato per l’Oiv ha suscitato clamori negativi in maggioranza. I dem hanno chiesto spiegazioni a Di Stefano, sottolineando l’assenza di condivisione rispetto alla nomina. “Anzitutto, va precisato che doveva necessariamente essere scelta una professionista donna, dato che l’Oiv prevede la parità di genere e nell’organismo attualmente ci sono già due componenti, entrambi uomini – aggiunge il sindaco – così, ho valutato i profili professionali e i curriculum e alla fine sono arrivato a due nominativi di professioniste gelesi. Ho optato per l’avvocato Comandatore perché ha esperienza amministrativa, essendo stata consigliere comunale. Conosce bene ciò che dovrà andare a valutare e monitorare. Parliamo peraltro di un incarico che prevede una presenza costante e per importi decisamente ridotti. Se devo dirla tutta, l’altro profilo era di una professionista molto vicina alle mie posizioni ma ho deciso di affidare l’incarico all’avvocato Comandatore, prendendo in considerazione proprio l’aspetto dell’esperienza amministrativa”.