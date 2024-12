“Su royalties e bilancio senso istituzionale del sindaco”, Tomasi: “Tutti mantengano gli impegni”

Gela. Se il provvedimento “sblocca royalties” troverà la concretizzazione da parte dell’Ars, buona parte del successo politico dovrà essere concentrato intorno alla strategia istituzionale del sindaco Di Stefano. Il presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi è certo che l’atteggiamento bipartisan del primo cittadino abbia agevolato un percorso non semplice. “Le sue dichiarazioni e il suo impegno hanno permesso, in una fase spesso di divisioni, di mettere insieme le intenzioni dei gruppi di centrodestra e centrosinistra. Ha fatto prevalere un senso di responsabilità verso la città. La sua visione di un dialogo aperto, basato sul coinvolgimento di tutte le parti, dimostra non solo un profondo senso istituzionale ma anche un’autentica volontà di perseguire il bene collettivo. Il richiamo all’utilizzo delle royalties comunali – spiega Tomasi che presiede la commissione bilancio – se gestito con attenzione e trasparenza, rappresenta una soluzione concreta e coraggiosa per avviare il risanamento delle finanze del Comune. La sua determinazione e il suo approccio inclusivo offrono una speranza concreta ai nostri cittadini”. L’esponente M5s non dimentica il parlamentare regionale Nuccio Di Paola.