“Su Timpazzo linea che ci soddisfa, Di Mauro andava invitato”, Caci: “Mal di pancia? Li cureremo”

Gela. Poteva essere una prova politica delicata, al fine di testare il rapporto tra gli autonomisti dell’Mpa e il resto della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano. Invece, il passaggio sul progetto di ampliamento della discarica Timpazzo è andato nella direzione auspicata dai lombardiani, che nella giunta comunale schierano l’assessore Valeria Caci. “Mi rammarico solo del fatto che non sia stato invitato l’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro, che aveva dato piena disponibilità – dice il riferimento territoriale Mpa Rosario Caci – sarà stata una svista, è probabile. Oppure, qualcuno non ha voluto che arrivassero le spiegazioni della Regione. Per il resto, devo dire che la soluzione delineata dalla maggioranza, senza un no a priori sull’ampliamento e con precise garanzie, ci soddisfa”. La posizione degli autonomisti è da tempo al centro di riflessioni, anche fuori dalla maggioranza del primo cittadino. L’Mpa, infatti, è nel governo regionale di centrodestra del presidente Schifani mentre in città è nella giunta sostenuta da un’alleanza con caratteri marcatamente progressisti e civici. “Non ci sono discussioni di sorta – precisa Caci – l’Mpa è pienamente nel progetto del sindaco Di Stefano. Non ci sono mai stati problemi e siamo assolutamente tranquilli. Può esserci chi vuole seminare zizzania ma noi stiamo lavorando per la città con il nostro assessore, capace peraltro di avere contatti diretti e costanti con i riferimenti regionali e con il leader del movimento”. Caci non pare temere sconvolgimenti nel governo locale. “La linea esposta dal sindaco durante la riunione di maggioranza è stata chiara – aggiunge – Di Stefano dimostra grandi capacità sia nell’affrontare gravi emergenze sia nel definire una prospettiva amministrativa e politica che non trascura nessuno. E’ stato spiegato che gli accordi verranno tutti rispettati e chi ha la fregola della collocazione avrà ben capito che c’è tempo per riflettere e valutare, tutti insieme”.