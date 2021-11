“Subito lavori alla Aldisio”, confronto su scuole: “Per la Solito mutuo da 3 milioni”

Gela. Alunni della Solìto trasferiti in altre scuole per il crollo del soffitto, alcuni di loro sfrattati anche dalle classi dell’Antonietta Aldisio perché piove all’interno e di conseguenza costretti alla Dad almeno per i prossimi dieci giorni e poi tetti colabrodo ed infiltrazioni in diversi Istituti scolastici della città. L’edilizia scolastica insomma è all’anno zero e per questo motivo il presidente della Commissione Lavori Pubblici Vincenzo Casciana ha deciso di organizzare un confronto tra i dirigenti scolastici e il neo assessore ai Lavori Pubblici Nanni Costa.

All’incontro che si è svolto in aula consiliare, erano presenti anche il sindaco Lucio Greco, l’assessore all’istruzione Nadia Gnoffo e il dirigente dei Lavori Pubblici Tonino Collura.

L’assessore Costa ha ascoltato le richieste dei Dirigenti, preoccupati per la mancanza di interventi registrata finora, ed è voluto partire dalle situazioni più urgenti, quelle legate all’Antonietta Aldisio, che potrebbe risolversi a breve, e all’Enrico Solìto che invece richiederà tempi più lunghi. “I lavori alla scuola Antonietta Aldisio sono già iniziati – ha spiegato Costa – dovrebbero terminare entro una decina di giorni, consentendo agli alunni, attualmente in Dad, di rientrare nella struttura. Sulla “Solito”, invece, il Comune ha acceso un mutuo da circa tre milioni di euro e i lavori dovrebbero partire nei primi mesi del 2022, per il rifacimento dell’intera struttura. La società che si sta occupando dei lavori alla “Aldisio” interverrà anche in altre strutture, con un contratto aperto”.