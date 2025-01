Sul nuovo ospedale divergenze tra dem e civici: ok alle mozioni in aula

Gela. La maggioranza del sindaco Di Stefano non va proprio all’unisono in tema di nuovo ospedale. Il maxi progetto di Ponte Olivo è previsto tra le opere che il governo regionale ha inserito nella nuova programmazione dei finanziamenti e l’amministrazione comunale lo considera fra i passaggi essenziali. In serata, però, i consiglieri che sostengono il primo cittadino hanno analizzato la questione da visioni differenti. I dem hanno presentato la mozione per impegnare proprio la giunta a fare in modo che il nuovo ospedale venga realizzato, senza perdere i fondi. I democratici hanno insistito difendendo la mozione, con gli interventi del capogruppo Orlando e dei consiglieri Fava e Fasciana. I civici di “Una Buona Idea” invece sono stati molto critici. Il nuovo ospedale, secondo il gruppo del sindaco, potrebbe diventare “fumo negli occhi”, facendo perdere centralità al rafforzamento del nosocomio di Caposoprano, per il quale hanno avanzato un’istanza di monotematico. I civici, come hanno spiegato Sincero, Giorrannello e Faraci, spingono invece affinché si potenzi ciò che già c’è, senza pensare a grandi opere che potrebbero divenire “cattedrali nel deserto”. Una valutazione che ha trovato d’accordo l’assessore al ramo Filippo Franzone, che ha sostenuto la linea dei civici. Più vicina alla posizione del Pd il capogruppo FdI Cavallo, che sostenendo il governo regionale ritiene che il nuovo ospedale si farà. Alla fine, la mozione è passata con dodici sì, compresi quelli di opposizione (Cavallo e Cosentino) e dei pentastellati. Dai civici invece sono arrivati un no da Sincero e due astensioni da Giudice e Faraci. Ha lasciato l’aula Giorrannello che si era detto contrario alla mozione. No all’iniziativa del Pd è arrivato inoltre dall’indipendente Di Benedetto.