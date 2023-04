“Sulla crisi finanziaria apprezzo l’atteggiamento di alcune forze”, Morselli: “Pochi alzano i toni”

Gela. “Sono pochi quelli che usano toni populistici e sopra le righe quando si tratta della crisi finanziaria dell’ente comunale. Devo dire che sto apprezzando l’atteggiamento adottato da alcuni movimenti e partiti che vogliono valutare con attenzione numeri e atti”. L’assessore Romina Morselli segue la linea del sindaco Lucio Greco, che ieri si è detto disponibile a parlare con l’intero consiglio comunale e con le segreterie di partito, così da valutare lo stato attuale dell’emergenza dei conti del municipio anche nell’ottica della mozione di sfiducia. “Il lavoro che stanno facendo gli uffici è enorme e in condizioni assai difficili – precisa l’assessore ai lavori pubblici – la politica, purtroppo, non può fare altro che prendere atto delle determinazioni finanziarie della burocrazia. Sono d’accordo con il consigliere Sincero quando dice che, come accertato in commissione bilancio, nell’ultimo periodo ci sia stata un’accelerazione sui riaccertamenti. Non è un caso che questo sia avvenuto dal momento dell’insediamento del nuovo segretario generale e ora speriamo di poter aver il dirigente. C’è un trait d’union diverso rispetto al recente passato. Nessuno ha mai detto che i revisori sono cattivi. Dopo che l’ex dirigente al bilancio Depetro ha deciso di lasciare l’incarico, sicuramente si è posta la necessità per gli uffici di approcciarsi ad un metodo diverso. Non è per nulla semplice ma si continua a lavorare. Abbiamo anche spiegato le ragioni che hanno portato l’ex dirigente a rinunciare al proprio inarico”. L’assessore, politicamente sempre tra i più vicini al primo cittadino, ribadisce l’appello.